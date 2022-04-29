Палата представників Конгресу США підтримала ленд-ліз для України. Тепер останнє слово за президентом США Джо Байденом. Програма запрацює на повну після його підпису.

За законопроєкт про ленд-ліз для України S. 3522 проголосували 417 конгресменів, а лише 10 – виступили проти.

The House passed S. 3522 – Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 by a vote of 417-10. https://t.co/qP9Wm0n74a — House Press Gallery (@HouseDailyPress) April 28, 2022

На цю новину встиг відреагувати й очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Все, ленд-ліз для України остаточно відкритий. Закон проголосований. Дякуємо нашим союзникам. Раніше я вже детально розписував, що для України означає це рішення, – зауважив Єрмак.

Глава Офісу президент навів низку перевал ленд-лізу для України:

Президент США отримує розширені повноваження щодо передачі та надання в оренду Україні засобів для “захисту цивільного населення від російського військового вторгнення” та для інших цілей.

Закон про ленд-ліз значно прискорить постачання озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США.

– Також потрібно розуміти, що ленд-ліз означає впевненість США в перемозі України над Росією, – наголосив Єрмак.

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Вперше програма ленд-лізу була застосована США у 1941 році за часів Другої світової війни. Тоді США почали передавати своїм союзникам з антигітлерівської коаліції (40 країнам) продовольство, нафту та різну зброю для боротьби з нацистською Німеччиною. Ленд-ліз став одним із переломних моментів війни.

Через стільки років США можуть вдруге підписати програму ленд-лізу, але вже для України, яка протистоїть РФ. Перевага ленд-лізу в тому, що озброєння передаватиметься швидко, без зайвої бюрократії, а гроші за нього можна буде віддати після війни.

Українці далекі від американського законодавчого процесу. Тому розповідаємо простими словами про процедуру голосування. У США є законодавчий орган – Конгрес, що складається із Сенату та Палати представників. Коли чиновники з обох гілок органу проголосують за якийсь законопроект, його потім передають на підпис президенту.

Так ось, 7 квітня Сенат США підтримав проект закону про надання Україні ленд-лізу. 28 квітня Палата представників також проголосувала За. Тепер справа за Джо Байденом. Він має 60 днів на підпис закону, щоб надати Україні ленд-ліз.

Факти ICTV вже докладно розповідали про надання США ленд-лізу для України.