27 квітня Палата представників США розглядає законопроєкт про ленд-ліз для України.

6 квітня Сенат США (верхня палата американського Конгресу) одностайно схвалив законопроєкт про запровадження для України програми ленд-лізу. Цей крок є надзвичайно важливим для нашої держави в умовах розв’язаної РФ повномасштабної війни.

Ця програма діяла під час Другої світової війни та допомогла країнам-союзницям здобути перемогу над нацистською Німеччиною.

Отже, документ повинна розглянути та затвердити Палата представників (нижня палата Конгресу), після чого він надійде на підпис президенту США Джо Байдену.

Що відомо про американську програму ленд-лізу та як вона може допомогти Україні у війні з РФ – далі в матеріалі.

Ленд-ліз і Друга світова війна

У часи Другої світової війни в рамках програми ленд-лізу (від англ. lend-lease – позика-оренда) Сполучені Штати Америки передавали своїм союзникам з антигітлерівської коаліції боєприпаси, військову техніку, озброєння, спорядження, продовольство, нафтопродукти для боротьби з нацистською Німеччиною.

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Закон про ленд-ліз був ухвалений Конгресом США і підписаний 32-м американським президентом Франкліном Делано Рузвельтом у березні 1941 року. Він діяв до 20 вересня 1945 року.

Офіційна назва документа – Закон про сприяння обороні Сполучених Штатів.

Згідно з цим законом, уряд США міг за максимально швидкою процедурою, на умовах позики (оренди), постачати все необхідне (зброю, боєприпаси, спорядження тощо) державам, чия оборона в роки Другої світової війни вважалася життєво важливою для безпеки самих Сполучених Штатів.

Після завершення війни поверненню або компенсації підлягало передане в рамках ленд-лізу майно, яке не було використане, знищене чи втрачене під час бойових дій та було придатне для цивільних цілей. США на оплату компенсацій надавали довгостроковий кредит.

Загалом програма ленд-лізу тоді охопила понад 40 країн. Найбільшою була кількість постачань до Великої Британії (на понад $30 млрд). Згодом дія закону поширилася і на СРСР (до завершення війни Радянський Союз отримав від Вашингтона допомогу на приблизно $11 млрд).

– Ленд-ліз був щедрим. Завдяки йому Велика Британія та інші союзники в період 1941-1945 років переважно безоплатно отримали товари та військову техніку на суму $50 млрд за курсом 1941 року (еквівалентно $690 млрд у 2020 році). Програма ленд-лізу призвела до величезної мобілізації американської економіки для забезпечення колосальної кількості запасів та матеріальних засобів, необхідних для ведення війни… Американські заводи постачали танки, артилерію, військові кораблі та торгові судна у величезній кількості, щоб забезпечити перемогу. Аналогічно американські фермери та нафтовики постачали продовольство й паливо, які підтримували Британію і союзників протягом усієї боротьби, – зазначив Алан Райлі, юрист та старший науковий співробітник Атлантичної ради (Atlantic Council) у своїй березневій колонці для CEPA (Center for European Policy Analysis).

Він провів паралелі між подіями Другої світової війни та повномасштабною війною в Україні, наголосивши, що ситуації дуже схожі. Райлі пояснив, що як Британія в 1941 році стала “командним пунктом Заходу” в боротьбі проти нацизму, так і Україна зараз тримає лінію оборони “проти маршу глобального авторитаризму”.

– США визнали, що якщо Британія впаде, Гітлер не зупиниться, а безпека самих США опиниться під загрозою. Те, що було правдою тоді, є правдою і сьогодні. Якщо українська демократія загине у найближчі кілька місяців, Путін осміліє. Його режим буде посилюватися, а наступними в його списку можуть бути Польща та країни Балтії… Якщо Україна впаде, безпека США буде підірвана як в Азії, так і в Європі, – писав Райлі.

У зв’язку з цим юрист закликав Вашингтон затвердити аналогічну програму ленд-лізу для України. Саме це 6 квітня зробив Сенат США.

Що підтримав Сенат США

Як зазначає видання Politico, американські сенатори пішли на кроки, які колись “допомогли перемогти Гітлера” та швидко поповнювати військові запаси союзників у боротьбі проти нацистської Німеччини.

– Програма ленд-лізу, створена під час Другої світової війни, розглядається як переломний момент конфлікту, оскільки вона дозволила США швидко поповнювати запаси союзників без громіздких процедурних перешкод, – пише видання.

Підтриманий Сенатом США документ має назву Закон про ленд-ліз на захист демократії в Україні (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act). Він був внесений групою сенаторів від Демократичної та Республіканської партій.

Закон дозволить надавати критично важливу військову допомогу Україні швидше та за спрощеною процедурою, без зайвої бюрократичної тяганини та оплати (заплатити США можна буде пізніше).

Як наголошує Politico, американські законодавці вдаються до такої екстраординарної тактики, оскільки США та їхні союзники в Європі вважають, що вторгнення військ РФ в Україну є екзистенційною загрозою ліберальному порядку. Крім того, це свідчить про те, що західний світ вірить у спроможність України перемогти РФ.

Як програма ленд-лізу допоможе Україні: думки експертів

Як пояснив у коментарі Фактам ICTV політичний консультант, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, ухвалений Сенатом США законопроєкт спрямований на те, щоб пришвидшити надання допомоги Україні.

Експерт виділив чотири переваги, які надасть цей документ нашій державі:

1. У рази скоротить терміни надання військової допомоги Україні.

– Як відомо, постачання зброї має свій порядок, певні процедури, погодження, експортний контроль і так далі. Цей проєкт закону спрямовано на те, щоб у рази скоротити проміжок часу між ухваленням рішення, коли виділяються кошти на фінансування озброєння, узгодженням рішення про передання зброї та її фактичним транспортуванням і переданням. Умовно кажучи, якщо на якесь погодження раніше потрібно було три-чотири дні, то зараз на нього потрібен буде день, або ж воно буде ухвалюватися ще швидше, – розповів Олександр Мусієнко.

2. Ленд-ліз надасть можливість розширити ту допомогу, яку США надають нашій державі.

– Тобто дозволить перетнути ось цю умовну лінію, яка є на Заході: зброя оборонного летального призначення і зброя наступального штурмового призначення. Ці всі бар’єри фактично можуть усуватися і стати, скажімо так, лише умовними, – уточнив Мусієнко.

3. На практиці допомога Україні стане одним із пріоритетів в оборонній та безпековій сферах для США.

4. У перспективі Україна зможе отримувати практично всю зброю, на яку подаватиме запит.

– Цей закон забезпечує дуже важливий крок у тому сенсі, щоб Україна в перспективі отримувала практично всю ту зброю, на яку вона формує запит. Ну, і відповідно, збільшує фінансування в рази на ті оборонні та безпекові програми, за якими ми співпрацюємо, – зазначив Мусієнко.

Експерт вважає, що такий крок Вашингтона може свідчити про те, що Україні надаватимуть і наступальне озброєння.

– Я маю надію, що так. Принаймні цей закон робить серйозні кроки в цьому напрямку, фактично навіть використовуючи ту ж термінологію, яка використовувалася в часи Другої світової війни, – наголосив Мусієнко.

Експерт також висловив думку, що Конгрес США не буде затягувати із остаточним ухваленням законопроєкту про ленд-ліз, оскільки це один із пріоритетних проєктів.

А воєнний експерт Олег Жданов у коментарі Фактам ICTV зазначив, що програма ленд-лізу є для України дуже суттєвою підтримкою та відкриє для нашої держави можливості придбання будь-якого озброєння з допомогою Сполучених Штатів.

– Що таке ленд-ліз? Це гарантії Сполучених Штатів країнам, які будуть постачати нам зброю, гарантії оплати або відшкодування цих постачань. Вони дають гарантії – країни надають нам зброю. А із США ми, мабуть, потім будемо, після війни, вирішувати питання, як ми розрахуємося з ними, – заявив експерт.

Олег Жданов також вважає, що програма ленд-лізу дозволить прискорити постачання наступального озброєння Україні.

– Так. І якщо діятиме програма ленд-лізу, вона не буде обмежуватися країнами-членами НАТО. Вона буде поширюватися на всі країни світу, де є радянські зразки озброєння (про які просила Україна, – Ред.). І, може, я трохи перебільшую, але якщо США домовляться з Індією, то ми можемо отримати танки Т-90, які Індія купувала в РФ. Але на сьогодні можна, наприклад, вести переговори з Кіпром, який отримував танки Т-80 і БМП-3. Це найсучасніші зразки російського озброєння. І вони можуть бути поставлені нам через ленд-ліз, – переконаний експерт.

Жданов пояснив, що після затвердження законопроєкту в Палаті представників та підписання його президентом Джо Байденом Міністерство фінансів США та Пентагон визначатимуть, у кого і що вони будуть викуповувати для України. Експерт говорить про те, що ці процедури можуть тривати кілька тижнів.

Джерело: Енциклопедія історії України, Politico, Конгрес США, CEPA