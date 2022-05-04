Європейський Союз планує запровадити санкції проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила. Про це повідомило агентство AFP у Twitter.

Агентство посилається на відповідний документ ЄС, однак не наводить більше деталей.

— ЄС пропонує накласти санкції на главу Російської православної церкви, – йдеться у повідомленні.

Патріарх Кирило займається виправданням повномасштабного вторгнення Росії в Україну та називає службу в армії “подвигом”. В одній з останніх проповідей він заявив, що “Росія ніколи ні на кого не нападала”.

Дипломати Ватикану через вторгнення РФ відклали зустріч глави РПЦ із Папою Франциском, що мала відбутися у червні в Єрусалимі.

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, який ініціював санкції проти Кирила, казав, що патріарх займається не пастирством, а знищенням душ, підтримуючи “війну й усі ті жахи, що відбуваються в Україні”.

4 травня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти Росії.