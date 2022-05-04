Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти Росії. Цей санкційний пакет передбачає чотири напрямки.

Зокрема, очікується, що під нові санкції потраплять високопосадові російські військові, які причетні до воєнних злочинів у Бучі та Маріуполі.

Ще один напрямок санкцій передбачає, що найбільший російський банк Сбербанк відключать від системи банківських переказів SWIFT. Також від SWIFT планують відключити ще два великі банки РФ, але Урсула фон дер Ляєн поки що їх не називала.

Soon we will celebrate Europe Day.

A day to reflect on our Union.

But also on the future of the EU.

Which today, is also written in Ukraine. https://t.co/pxhdYDTvfj — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2022

Крім того, три великі державні російські телеканали планують відключити від кабельної, супутникової та інтернет-трансляції в ЄС. Вони, за словами Урсули фон дер Ляєн, є рупором, який посилює брехню Путіна.

ЄС також хоче припинити свою залежність від російської нафти. Це і є четвертим напрямком у шостому пакеті санкцій.

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– Ми подбаємо про поетапну відмову від російської нафти, що дозволить нам та нашим партнерам забезпечити альтернативні маршрути постачань та зведе до мінімуму вплив на світові ринки. Саме тому ми припинимо постачання сирої нафти з Росії протягом шести місяців, а нафтопродуктів – до кінця 2022 року, – додала президент Європейської комісії.

Тепер, щоб представлені обмеження запрацювали, їх повинна затвердити Рада ЄС.

Джерело: Європейська комісія