Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти Росії. Цей санкційний пакет передбачає чотири напрямки.

Зокрема, очікується, що під нові санкції потраплять високопосадові російські військові, які причетні до воєнних злочинів у Бучі та Маріуполі.

Ще один напрямок санкцій передбачає, що найбільший російський банк Сбербанк відключать від системи банківських переказів SWIFT. Також від SWIFT планують відключити ще два великі банки РФ, але Урсула фон дер Ляєн поки що їх не називала.

