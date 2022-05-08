Візит президента США став би важливим сигналом для України – Зеленський

Візит президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена став би важливим сигналом для України. Глава держави Володимир Зеленський вважає, що глава Білого дому є президентом найбільшого демократичного суспільства.

Про це президент України сказав у коментарі іноземному журналісту, який запитав його про можливість Джо Байдена побачити на власні очі скоєне російськими солдатами у Бучі, Бородянці та інших зруйнованих населених пунктах під Києвом.

– Це важливо. Я думаю, дуже важливо. На нашу думку, у суспільстві Байден є президентом найбільшої демократичної цивілізації, – переконаний глава держави.

Володимир Зеленський вважає, що візит президента США до України міг би бути корисним і самому Джо Байдену.

– США підтримують нас. Він – президент країни, яка підтримує нас. Я думаю, що було б добре для нього бути тут, – наголосив український президент.

Глава держави також прокоментував чутки про можливе офіційне оголошення війни Росії проти України. На думку Зеленського, це нічого не змінить для України. Війна триває вже понад вісім років, а повномасштабне вторгнення – понад 70 днів.