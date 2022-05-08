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Факти / Україна / Політика

Для України це нічого не змінить – Зеленський про чутки “оголошення війни” РФ 9 травня

Юля Захарченко редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Країна-агресор Росія активно готується та планує масштабні заходи на 9 травня. У світових ЗМІ з’явилась непідтверджена інформація, що президент РФ Володимир Путін на параді оголосить загальнонаціональну мобілізацію та офіційну війну проти України.

Попри великі втрати з-поміж російських солдатів, ворожої техніки та провал початкових агресивних планів, РФ досі хоче знищити Україну та її народ, про що відкрито говорить, поки прикриваючись “спеціальною військовою операцією”.

Президент Володимир Зеленський вважає, що які б заяви не зробив очільник Кремля Путін під час параду у Москві, Україна не почує нічого нового. Для нашої держави це не матиме ніякого значення, оскільки РФ вже вбиває мирних жителів та українських військових.

– Для нас це нічого не змінює. Війна триває вже вісім років, а повномасштабна війна – понад 70 днів. Російські війська знищують українські міста, які можна показувати у голлівудських фільмах жахів, – переконаний президент України.

Володимир Зеленський зазначив, що так звана “перемога” для російських солдатів – це руйнування та вбивство всього цивілізованого світу.

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Джерело: Fox News

Фото: Офіс президента

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