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Канада готова надати свої кораблі для вивезення зерна з українських портів – МЗС

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Канада готова надати свої кораблі для вивезення зерна з українських портів – МЗС

Уряд Канади готовий допомогти вивезти зерно з українських портів, надавши свої кораблі.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

– Канада готова направити свої кораблі до портів Європи, щоб українське зерно могло бути доставлене тим, хто його потребує, – зазначила вона.

За словами міністра, цивілізованому світу потрібно зробити все для того, щоб Україна відновила експорт зерна. Інакше у світі може розпочатися масовий голод.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що у світі вже зараз відчувають наслідки розв’язаної Росією війни для глобальної продовольчої безпеки, адже з 24 лютого судноплавство в Чорному морі зупинено.

Так, у морських портах України заблоковано майже 70 суден, у тому числі 10 — в Одеському порту. Також заблоковано 90 млн тонн аграрної продукції, які Україна планувала постачати до країн Африки, Азії та Європи.

Крім того, Україна не відкидає можливості створення гуманітарного коридору через Білорусь для того, щоб поставити українське зерно в країни Балтії через стислі терміни для налагодження експортної логістики.

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Джерело: СTV

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Фото: Getty Images

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