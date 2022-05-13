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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Експортувати українське зерно до країн Балтії можна гумкоридором через Білорусь – Качка

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Зерно

Заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна не відкидає можливості створення гуманітарного коридору через Білорусь для того, щоб поставити українське зерно в країни Балтії через стислі терміни для налагодження експортної логістики.

– Найбільшу здатність до перевезення комодитизу мають балтійські порти – Литви, Латвії та Естонії. Сумісність залізничних колій у цьому напрямку технічно спрощує перевезення… Якщо ми ставимо питання про розблокування наших портів, то теоретично можна поставити питання про гумкоридори через Білорусь, – цитує заяву Качки Інтерфакс-Україна.

Замміністра уточнив, що політично ця опція є менш прийнятною, ніж розблокування портів. За його словами, ніхто не може гарантувати, що такі постачання безпечніші, ніж морем, оскільки там фіксують переміщення військ і є проблеми через непередбачуваність дій Білорусі.

– Проте Україна не відкидає жодних варіантів. Якби ми не мали тиску часу, можна було б сконцентруватися виключно на західному кордоні. Але час підтискає – питання треба вирішити до осені, – наголосив торговий представник.

Він стверджує, що Україна зверталася по допомогу в цьому питанні до ФАО, Світової організації торгівлі та ООН.

– Те, що забезпечуватиметься міжнародним тиском третіх сторін, те й використовуватиметься… Якщо їхні гарантії дозволять їздити через Білорусь – повеземо через Білорусь, якщо морем – ще краще, – сказав Качка.

У Мінекономіки вважають, що протягом найближчих трьох місяців повністю забезпечити експорт через західний кордон буде неможливо, хоча це можна зробити найближчими роками.

Зазначимо, що Україна зараз має не лише логістичні, а й бюрократичні труднощі з експортом українського зерна через Євросоюз.

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