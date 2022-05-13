Заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна не відкидає можливості створення гуманітарного коридору через Білорусь для того, щоб поставити українське зерно в країни Балтії через стислі терміни для налагодження експортної логістики.

– Найбільшу здатність до перевезення комодитизу мають балтійські порти – Литви, Латвії та Естонії. Сумісність залізничних колій у цьому напрямку технічно спрощує перевезення… Якщо ми ставимо питання про розблокування наших портів, то теоретично можна поставити питання про гумкоридори через Білорусь, – цитує заяву Качки Інтерфакс-Україна.

Замміністра уточнив, що політично ця опція є менш прийнятною, ніж розблокування портів. За його словами, ніхто не може гарантувати, що такі постачання безпечніші, ніж морем, оскільки там фіксують переміщення військ і є проблеми через непередбачуваність дій Білорусі.

– Проте Україна не відкидає жодних варіантів. Якби ми не мали тиску часу, можна було б сконцентруватися виключно на західному кордоні. Але час підтискає – питання треба вирішити до осені, – наголосив торговий представник.

Він стверджує, що Україна зверталася по допомогу в цьому питанні до ФАО, Світової організації торгівлі та ООН.

– Те, що забезпечуватиметься міжнародним тиском третіх сторін, те й використовуватиметься… Якщо їхні гарантії дозволять їздити через Білорусь – повеземо через Білорусь, якщо морем – ще краще, – сказав Качка.

У Мінекономіки вважають, що протягом найближчих трьох місяців повністю забезпечити експорт через західний кордон буде неможливо, хоча це можна зробити найближчими роками.

Зазначимо, що Україна зараз має не лише логістичні, а й бюрократичні труднощі з експортом українського зерна через Євросоюз.