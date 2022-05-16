Ми переходимо в іншу епоху: Швеція ухвалила офіційне рішення щодо членства в НАТО

16 травня Швеція офіційно визначилася зі вступом до НАТО. Заявка буде подана найближчим часом.

Про це під час пресконференції заявила прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон. Вона додала, що уряд схвалив законопроєкт, який передбачатиме отримання військової допомоги від країн-членів ЄС та НАТО.

– Ми виходимо з однієї епохи і переходимо в іншу. Ми повідомимо НАТО, що хочемо стати членом Альянсу, – зазначила Магдалена Андерссон.

Напередодні шведські ЗМІ повідомляли, що офіційний Стокгольм передасть лист із заявкою про приєднання до НАТО вже 17 травня.

Ще декілька тижнів тому у владних колах Швеції не було єдиної думки щодо приєднання до Північноатлантичного альянсу.

Однак соціал-демократична партія Швеції, де було найбільше скептиків із цього питання, теж вирішила підтримати ідею щодо вступу країни в НАТО.

Джерело: SVT