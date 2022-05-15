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Слідом за Фінляндією: Швеція також подасть заявку до НАТО

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Слідом за Фінляндією: Швеція також подасть заявку до НАТО

Офіційний Стокгольм передасть офіційний лист із заявкою про приєднання до НАТО вже найближчим часом.

Про це з посиланням на власні джерела в уряді Швеції повідомило видання Svenska Dagbladet.

Зазначається, що відповідний лист буде передано генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу в Брюсселі уже 17 травня.

Водночас у владних колах країни, як зазначають джерела, спочатку не було єдиної думки щодо приєднання до Північноатлантичного Альянсу.

Тим не менш, соціал-демократична партія Швеції, де було найбільше скептиків з цього питання, теж вирішили підтримати ідею про вступ країни в НАТО.

– На своєму сьогоднішньому засіданні 15 травня 2022 року правління партії соціал-демократів вирішило, що партія працюватиме над тим, щоб Швеція подала заявку на членство в НАТО, – йдеться у заяві партії.

Слідом за Фінляндією

У неділю, 15 травня, Фінляндія ухвалила офіційне рішення про подачу заявки на членство в НАТО.

Зараз дивляться

Як заявив президент країни Саулі Нііністьо, до цього рішення Фінляндію підштовхнуло повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг неодноразово заявляв, що Альянс з радістю прийме Фінляндію і Швецію: він також обіцяв провести процедури прийому цих країн в найкоротші терміни.

Зазначимо, що вступ Фінляндії і Швеції збільшить протяжність кордонів РФ з НАТО на 1,2 тис. км.

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Джерело: Svenska Dagbladet

Фото: NATO

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