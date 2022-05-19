Сенат США схвалив виділення Україні $40 млрд

Травень, 19 в 20:12

Сенат Сполучених Штатів 19 травня затвердив виділення майже $40 млрд як фінансової допомоги Україні та її союзникам.

Кошти пакету включають як військову, так і гуманітарну допомогу.

Тепер документ має підписати президент США Джо Байден.

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Passed, 86-11: H.R. 7691, Ukraine Supplemental Aid Package. — Senate Periodicals (@SenatePPG) May 19, 2022

У Офісі президента України назвали історичним голосування в Сенаті США за виділення майже $40 млрд надзвичайної військової та гуманітарної допомоги.

– Пакет був схвалений більшістю голосів і тепер він буде відправлений до Білого дому на підписп резиденту США. Рухаємося до перемоги впевнено та стратегічно. Дякуємо союзникам, – написав глава ОП Андрій Єрмак.

Перед цим, 11 травня, Палата представників проголосувала за ухвалення законопроєкту про надання допомоги Україні на суму близько $40 млрд.

Законодавці оприлюднили текст документу напередодні голосування у Конгресі.

Він зокрема передбачає виділення $6 млрд на допомогу у забезпеченні безпеки, включаючи навчання, постачання обладнання, зброї, матеріально-технічну підтримку, матеріали та послуги для ЗСУ, а також $900 млн – на підтримку біженців, зокрема забезпечення їх житлом та мовними курсами.

Ще $8,7 млрд підуть до Фонду економічної підтримки для задоволення невідкладних потреб Україні.