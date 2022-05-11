Конгрес США підтримав виділення Україні майже $40 млрд допомоги

Палата представників, яку очолюють демократи, у вівторок увечері проголосувала за ухвалення законопроєкту про надання допомоги Україні на суму близько 40 мільярдів доларів, оскільки та продовжує стикатися з жорстоким нападом Росії.

Про це повідомляє CNN.

Потім це має бути підтримано Сенатом, перш ніж буде передано президенту Джо Байдену для підписання як закон.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив раніше того ж дня, що після того, як Палата представників схвалила пакет, Сенат вживе швидких заходів, щоб відправити документ на стіл Байдену.

Допомога Україні була рідкісним яскравим проявом двопартійності на Капітолійському пагорбі, коли демократи та республіканці згуртувалися навколо заклику допомогти нації, яка зіткнулася з російським нападом.

Законодавці оприлюднили текст законопроєкту напередодні голосування у Палаті представників. Передбачається фінансування цілого списку пріоритетів, включно з військовою та гуманітарною допомогою.

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Законопроект передбачає виділення $6 млрд на допомогу у забезпеченні безпеки, включаючи навчання, постачання обладнання, зброї, матеріально-технічну підтримку, матеріали та послуги для українських збройних сил та національних сил безпеки, а також $900 млн на підтримку біженців, у тому числі забезпечення їх житлом та надання їм мовних курсів.

Приблизно $8,7 млрд із передбачених законопроектом коштів підуть до Фонду економічної підтримки для задоволення невідкладних потреб в Україні.

Раніше президент США Джо Байден попросив Конгрес підтримати запропонований запит на $33 млрд.

Зазначається, що законопроект, запропонований палатою представників, включає додаткові $3,4 млрд на військову та гуманітарну допомогу Україні.

Нагадаємо, нещодавно президент Європейської ради Шарль Мішель, який перебував в Україні, заявив, що Європейський Союз уже близький до вирішення проблеми із забороною імпорту російської нафти.