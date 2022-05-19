Європарламент підтримав створення трибуналу для воєнних злочинців РФ

Травень, 19 в 18:59

Члени Європарламенту 19 травня проголосували за резолюцію щодо необхідності створення спеціального трибуналу для засудження воєнних злочинів Росії проти України.

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Вдячний членам Європарламенту, які підтримали резолюцію із закликом до ЄС підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочинів агресії проти України та надати йому необхідні ресурси та підтримку. Разом ми притягнемо російське керівництво до відповідальності, – наголосив український дипломат.

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Grateful to members of @Europarl_EN who supported a resolution calling on the EU to back the establishment of a special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine and provide it with necessary resources and support. Together, we will hold Russian leadership to account. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 19, 2022

У Верховній Раді сьогодні, 19 травня, зареєстровано проект постанови, якою пропонується ухвалити заяву про визнання президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем.