Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Європарламент підтримав створення трибуналу для воєнних злочинців РФ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Европарламент
Фото: Pexels

Члени Європарламенту 19 травня проголосували за резолюцію щодо необхідності створення спеціального трибуналу для засудження воєнних злочинів Росії проти України.

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Вдячний членам Європарламенту, які підтримали резолюцію із закликом до ЄС підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочинів агресії проти України та надати йому необхідні ресурси та підтримку. Разом ми притягнемо російське керівництво до відповідальності, – наголосив український дипломат.

 

Зараз дивляться

У Верховній Раді сьогодні, 19 травня, зареєстровано проект постанови, якою пропонується ухвалити заяву про визнання президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Читайте
Процеси проти воєнних злочинців РФ тільки починаються, ми маємо вже 49 підозр - Венедіктова

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка