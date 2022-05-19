Визнання Путіна воєнним злочинцем: до Ради внесено проект постанови

Травень, 19 в 15:02

У Верховній Раді 19 травня зареєстровано проект постанови, якою пропонується ухвалити заяву про визнання президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Ініціатором відповідного документа №7393 виступила народний депутат від Слуги народу Єлізавета Богуцька.

Самого тексту проекту ухвали на сайті парламенту ще немає.

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Зазначається лише, що передано на розгляд керівництву ВР.

Генпрокурор Ірина Венедіктова напередодні заявила, що процеси проти воєнних злочинців РФ тільки починаються.

За її словами, є вже 49 підозр, не усі вони фізично перебувають на території України, однак заочне засудження їм гарантовано.

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