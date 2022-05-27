Травень, 27 в 12:13

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон запропонував президентові України Володимиру Зеленському створити союз проти Росії.

Про це пише італійське видання Corriere Della Sera.

Британський прем’єр пропонує альтернативу Європейському Союзу — це країни, які не поділяють політику Брюсселя, а також дії Німеччини на адресу Москви.

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Corriere Della Sera з посиланням на джерела повідомляє, що Борис Джонсон “плете своє павутиння вже понад місяць”. Свою ідею прем’єр уперше представив Володимиру Зеленському під час візиту до Києва 9 квітня.

У моделі Європейської Співдружності, яку має на увазі Борис Джонсон, головуватиме Велика Британія і входитимуть, крім України, Польща, Естонія, Латвія та Литва, а також, можливо, Туреччина на пізнішому етапі.

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Зазначається, що переговори на цю тему продовжуються.

Джонсон пропонує союз держав, які ревно ставляться до свого національного суверенітету, які ліберальні в економіці і сповнені рішучості протистояти військовій загрозі з боку Москви.

Офіційний Київ поки що не зробив із цього приводу жодних заяв.

Уряд України переконаний, що у Берліні та Парижі мало хто сподівається на поразку Володимира Путіна. Тому Зеленський чекає на європейський саміт 23 червня, коли лідерам 27 країн буде запропоновано вирішити, чи надати Україні статус кандидата, щоб офіційно розпочати переговори про вступ до Євросоюзу.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що не бачить можливості для нормалізації відносин цивілізованого світу з президентом Росії Володимиром Путіним.