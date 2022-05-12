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Факти / Світ / Світові новини

Жодної ренормалізації: Джонсон про майбутні відносини із путінською Росією

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Борис Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що не бачить можливості для нормалізації відносин цивілізованого світу з президентом Росії Володимиром Путіном після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це він заявив в інтерв’ю LBC Radio.

На запитання, чи прийняли б Путіна назад на світовій арені в разі його покаяння, Джонсон відповів:

— Покаяння зараз буде дуже важким для Владіміра Путіна… Я вважаю, що немає нічого неможливого, але я просто не можу зрозуміти, як ми можемо нормалізувати відносини з Путіним, – сказав британський прем’єр.

Джонсон сказав, що якщо почати знову домовляти з Кремлем, то світ ризикує повторити 2014 рік, коли Росія анексувала Крим.

— Світ здебільшого сказав, що це жахливо. Ми засуджуємо це, ми не приймаємо – і ми це зробили. І ми запровадили санкції. Але водночас ми почали говорити з ним, як рухатися далі. І Путін в основному використав це як спосіб провернути ніж в Україні, – заявив він.

Він зазначив, що якби українці зараз уклали угоду на переговорах з РФ, “є ризик, що Путін зробив би те саме (що й у 2014-му, – Ред.), і вони це знають”.

— Тож коротка відповідь – ні. Жодної ренормалізації, і Велика Британія дуже чітко це розуміє, – наголосив Джонсон.

На початку травня Борис Джонсон виступив перед Верховною Радою України через відеозв’язок. Він заявив, що Україна переможе у війні, яку розв’язала Росія.

Борис Джонсон зауважив, що путінська воєна машина спіткнулася об український патріотизм, вона перечипилася і розбилася. За його словами, любов українців до свої країни зупинила загарбників.

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Джерело: LBC Radio

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Фото: Depositphotos

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