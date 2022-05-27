Загроза ракетних ударів зберігається: Міноборони про переміщення Іскандерів у Білорусі

Травень, 27 в 16:18

Зберігається загроза ракетних ударів із Білорусі по території України, адже Росія перемістила дивізіон оперативно-тактичних ракет Іскандер-М у прикордонні з Україною райони Білорусі.

Про це повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу у п’ятницю, 27 травня.

За його словами, раніше дивізіон оперативно-тактичних ракет Іскандер-М перемістили з району Осиповичів у Могилівській області до прикордонних районів Брестської області Білорусі. Відтак, “загроза ракетних ударів по критичним об’єктам цивільної та військової інфраструктури в Україні” зберігається.

Зараз дивляться

Мотузяник зазначив, що за повідомленнями Головного управління розвідки Міноборони, на військових полігонах Погоново та Богучар у Воронезькій області РФ проводиться підготовка до 1,5 тис. резервістів для мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів окупантів.

— Не виключено, що після завершення цієї тритижневої підготовки зазначений особовий склад може бути залучений до бойових дій в Україні, – сказав він.

Речник Міноборони наголосив, що окупанти продовжують обстрілювати військові та цивільні об’єкти на території України.

— Зокрема, крилатими ракетами повітряного базування було завдано ударів по об’єктах у районі Бахмута та Соледара в Донецькій області, при цьому окупанти залучали стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та дальні бомбардувальники Ту-22М3, – розповів Мотузяник.

У четвер, 26 травня, Олександр Лукашенко під час наради оборонного відомства Білорусі заявив про необхідність утворення Південного оперативного командування поблизу кордону з Україною.

Фото: Vitaly V. Kuzmin