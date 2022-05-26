Лукашенко наказав створити оперативне командування на українському напрямку

Травень, 26 в 18:40

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час наради оборонного відомства Білорусі заявив про необхідність утворення Південного оперативного командування поблизу кордону з Україною. Про це повідомляє білоруське агентство Белта.

За словами Лукашенка, до створення оперативного напрямку на півдні (кордон з Україною, – Ред.) його “підштовхнув час”.

— Разом із західним, північно-західним буде й південне крило, – заявив самопроголошений правитель.

За його словами, на Білорусь чинитиметься “військовий тиск через Польщу, Литву, Латвію, і за рахунок підтримки ескалації бойових дій в Україні”.

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Він заявив, що зараз ще без створення оперативного командування на південному фланзі, білоруські військові “змушені швидко, на ходу відпрацьовувати захист цих рубежів”.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ сьогодні, 26 травня, зазначається, що у білоруській Брестській області, що межує з Україною, ворог стягує пускові ракетні системи Іскандер.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов не виключив, що загроза обстрілів Заходу України ракетами з Білорусі залишається високою.

За офіційними даними Генерального штабу ЗС України, білоруські військові запланували “навчання” наприкінці травня. Йдеться про полігони у Брестській, Вітебській, Гродненській, Мінській та Могильовській областях.

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Джерело: Белта