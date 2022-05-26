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Лукашенко наказав створити оперативне командування на українському напрямку

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
олександр лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час наради оборонного відомства Білорусі заявив про необхідність утворення Південного оперативного командування поблизу кордону з Україною. Про це повідомляє білоруське агентство Белта.

За словами Лукашенка, до створення оперативного напрямку на півдні (кордон з Україною, – Ред.) його “підштовхнув час”.

— Разом із західним, північно-західним буде й південне крило, – заявив самопроголошений правитель.

За його словами, на Білорусь чинитиметься “військовий тиск через Польщу, Литву, Латвію, і за рахунок підтримки ескалації бойових дій в Україні”.

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Він заявив, що зараз ще без створення оперативного командування на південному фланзі, білоруські військові “змушені швидко, на ходу відпрацьовувати захист цих рубежів”.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ сьогодні, 26 травня, зазначається, що у білоруській Брестській області, що межує з Україною, ворог стягує пускові ракетні системи Іскандер.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов не виключив, що загроза обстрілів Заходу України ракетами з Білорусі залишається високою.

За офіційними даними Генерального штабу ЗС України, білоруські військові запланували “навчання” наприкінці травня. Йдеться про полігони у Брестській, Вітебській, Гродненській, Мінській та Могильовській областях.

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Джерело: Белта

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