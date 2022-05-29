Німеччина значно скоротила постачання зброї Україні – ЗМІ

Травень, 28 в 23:04

Німецький уряд звів до мінімуму військову підтримку Україн. Йдеться про останні кілька тижнів. З 30 березня по 26 травня Україні передали лише дві партії зброї.

В середині травня німці поставили 3 тис. протитанкових мін і ще 1,6 тис. спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії.

Такі дані наводить німецьке видання Welt.

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– Інформація про конкретні поставки зброї має відношення до безпеки і засекречена, тому прошу вашого розуміння, що я не можу ані надати більш детальну інформацію, ані підтвердити деталі, – відповіла на запит Welt прес-секретар Міністерства оборони Німеччини.

Поставка у квітні охоплювала запчастини для кулеметів, детонуючі шнури, радіоприймачі, ручні гранати, вибухівку і міни.

Україна ж заявляла, що остання поставка зенітних і протитанкових засобів відбулася 25 березня. Вона охоплювала 2000 ракет Panzerfaust 3 і 1500 зенітних ракет типу Стріла.