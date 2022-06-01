1 червня США оголосять про новий пакет допомоги Україні: що до нього увійде

Червень, 01 в 15:08

1 червня Сполучені Штати Америки офіційно оголосять про надання Україні 11-го пакету військової допомоги на суму $700 млн.

Про це виданню The Washington Post повідомили двоє американських високопосадовців.

До нового траншу, що передбачає використання схвалених нещодавно $40 млрд, входять ракетні системи високої мобільності HIMARS.

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Згідно із заявленими характеристиками, системи, які мають намір передати Україні, – середньої дальності.

Тобто мається на увазі, що ракети, випущені з них, можуть долати орієнтовно 70 км відстані.

Відомо також, що системи такого типу здатні запускати ракети й більшої дальності – до 300 км, однак це не передбачено планом допомоги.

Крім ракетних систем HIMARS, до пакету допомоги увійдуть:

гелікоптери,

системи протитанкової зброї Javelin,

тактичні транспортні засоби,

запчастини тощо.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський просив Захід про надання реактивних систем залпового вогню більшої дальності ураження, щоб завдавати ударів по російських військах із відстані.

На переконання глави держави, така зброя допомогла б змінити характер бойових дій та прискорити процес звільнення українських міст від окупантів.

30 березня президент США Джо Байден наголосив, що Сполучені Штати не надсилатимуть Україні ракетні системи, що можуть завдати удару по Росії.

Наступного дня представник Держдепартаменту США Нед Прайс уточнив, що американська сторона змінила тип допомоги, оскільки змінилась динаміка боїв.

За його словами, Сполучені Штати продовжують розглядати кілька варіантів систем, які були б ефективними для українських військових на полі бою.

Цього ж дня президент США у колонці The New York Times підтвердив, що Україні нададуть більш досконалі ракетні системи та боєприпаси, здатні точніше вражати ключові цілі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 98-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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