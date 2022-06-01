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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Окупанти зайняли більшу частину Сєверодонецька та ухвалення ембарго на російську нафту в ЄС: що відбувається на 98-й день війни (онлайн)

Окупанти зайняли більшу частину Сєверодонецька та ухвалення ембарго на російську нафту в ЄС: що відбувається на 98-й день війни (онлайн)

Почався 98 день війни Росії проти України.

В Європейському Союзі назвали запасний план на випадок, якщо ембарго проти російської нафти не спрацює.

За Сєверодонецьк ведуться важкі бої, частина міста контролюється росіянами. Водночас окупанти влучили в цистерну з атомною кислотою, що створило величезну отруйну хмару над містом.

Російські окупанти взялися за мінування узбережжя річки Інгулець на Південнобузькому напрямку.

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