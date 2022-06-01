Окупанти зайняли більшу частину Сєверодонецька та ухвалення ембарго на російську нафту в ЄС: що відбувається на 98-й день війни (онлайн)

Почався 98 день війни Росії проти України.

В Європейському Союзі назвали запасний план на випадок, якщо ембарго проти російської нафти не спрацює.

За Сєверодонецьк ведуться важкі бої, частина міста контролюється росіянами. Водночас окупанти влучили в цистерну з атомною кислотою, що створило величезну отруйну хмару над містом.