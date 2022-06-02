Червень, 02 в 10:04

Саудівська Аравія готова збільшити видобування нафти, якщо видобуток у Росії істотно впаде під тиском санкцій.

Про це пише британське видання Financial Times із посиланням на джерела.

Раніше Королівство чинило опір закликам Білого дому збільшити видобуток, попри те, що нафта торгується близько $120 за барель, що є найвищою ціною за останнє десятиліття.

Зараз дивляться

Саудівська Аравія вважає, що їй потрібно тримати вільні виробничі потужності в резерві.

Але побоювання щодо нестачі постачання нафти значно посилилися після того, як ЄС запровадив ще один пакет санкцій проти Москви, зокрема заборонив імпорт морем російської нафти.

ЄС також домовився з Великою Британією про заборону страхування суден, що перевозять російську нафту. На думку аналітиків, це може серйозно обмежити можливості РФ перенаправляти нафту до інших регіонів.

– Саудівська Аравія усвідомлює ризики, і те, що втрата контролю над цінами на нафту – не в їхніх інтересах, – сказало одне із джерел.

Цього тижня ціни на нафту перевищили $120 за барель. Однак у четвер на торгах впали до $112,80 за барель.

Проте джерела в галузі повідомляють, що нині дефіциту на ринку нафти немає. Утім, ситуація може змінитися, оскільки відновлення світової економіки після Covid-19, зокрема відкриття великих міст у Китаї, підвищує попит. А видобуток нафти в РФ, ймовірно, значно скоротився. До масштабного вторгнення в Україну Росія видобувала понад 10% світової нафти.

Зараз Саудівська Аравія запевнила, що зрештою відреагує збільшенням видобутку, якщо на ринку нафти виникне криза пропозиції.

Одне джерело повідомило, що збільшення видобування, заплановане на вересень, буде перенесено на липень та серпень, хоча група ОПЕК+ має схвалити цю зміну.

Цього тижня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров перебуває з візитом в Ер-Ріяді, де зустрічається зі своїми колегами із Саудівської Аравії та ОАЕ. Вони підтвердили свою згоду продовжувати співпрацю у межах ОПЕК+.