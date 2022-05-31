РФ втратить $10-25 млрд: Шмигаль подякував ЄС за шостий пакет санкцій

Травень, 31 в 17:27

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 31 травня подякував партнерам з ЄС за шостий пакет санкцій проти РФ.

– Вдячні європейським партнерам за те, що вони змогли досягнути консенсусу і погодити шостий пакет санкцій проти Росії, який включає часткове ембарго на нафту. Кремлівський режим може втратити від $10 млрд до $25 млрд від цього рішення, і це додатково позбавить його можливості фінансувати війну проти України та всієї Європи, – наголосив глава уряду.

За його словами, Україна за трьома стратегічними напрямками – зброя, фінанси та санкції – має непоганий прогрес цього тижня.

Шмигаль нагадав, що більш ніж за три місяці підтримка союзників перевищила $7 млрд.

Зараз дивляться

– Наприклад, сьогодні затвердимо умови залучення фінансової підтримки від уряду Канади на суму майже $800 млн. Раніше наші канадські друзі вже надали підтримку на майже $400 млн, і ми вдячні за ці дуже важливі для України кошти, – наголосив він.

Говорячи про підтримку європейських партнерів, глава уряду повідомив, що сьогодні також затвердять проєкт угоди з Євросоюзом, який передбачає виділення Україні €330 млн.

– Це кошти для підтримки економіки України та наших людей в умовах військової агресії Росії, – додав прем’єр.

30 травня країни-члени Європейського Союзу домовилися про часткову заборону імпорту нафти з Російської Федерації та виділення Україні ще €9 млрд макрофінансової допомоги.