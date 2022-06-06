Радбез ООН сьогодні проведе засідання через війну в Україні
Сьогодні на ранок заплановане засідання Ради Безпеки ООН щодо воєнної ситуації в Україні.
Про це повідомляється на сайті Радбезу ООН.
Основна увага на засіданні приділятиметься сексуальному насильству, пов’язаному з війною, і торгівлі людьми в контексті війни в Україні.
Заплановані виступи спеціального представника із сексуального насильства в умовах конфлікту Праміли Паттен, представників громадянського суспільства з України та США.
Крім того, на засіданні Радбезу очікується голова Європейської Ради Шарль Мішель, а також представник України Сергій Кислиця.
Раніше постійний представник України в ООН Сергій Кислиця наголосив на неприпустимості компромісів з агресором за рахунок інтересів України.
Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган запропонував російському президенту Володимиру Путіну провести з Україною мирні переговори у Стамбулі за участю ООН.
Джерело: Радбез ООН, Укрінформ