Червень, 06 в 7:15

Сьогодні на ранок заплановане засідання Ради Безпеки ООН щодо воєнної ситуації в Україні.

Про це повідомляється на сайті Радбезу ООН.

Основна увага на засіданні приділятиметься сексуальному насильству, пов’язаному з війною, і торгівлі людьми в контексті війни в Україні.

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Заплановані виступи спеціального представника із сексуального насильства в умовах конфлікту Праміли Паттен, представників громадянського суспільства з України та США.

Крім того, на засіданні Радбезу очікується голова Європейської Ради Шарль Мішель, а також представник України Сергій Кислиця.

Раніше постійний представник України в ООН Сергій Кислиця наголосив на неприпустимості компромісів з агресором за рахунок інтересів України.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган запропонував російському президенту Володимиру Путіну провести з Україною мирні переговори у Стамбулі за участю ООН.

Джерело: Радбез ООН, Укрінформ