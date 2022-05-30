Ердоган запропонував Путіну мирні переговори Україна-РФ-ООН у Стамбулі

Травень, 30 в 18:56

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував російському президенту Володимиру Путіну провести з Україною мирні переговори у Стамбулі за участю ООН.

Це сталося під час телефонної розмови, повідомили турецькі ЗМІ з посиланням на Управління зв’язків Адміністрації президента Туреччини.

Зазначається також, що Туреччина готова відігравати роль спостерігача в разі, якщо сторони домовляться про переговори з метою “якнайшвидшого відновлення основи миру між Росією та Україною”.

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На понеділок в Ердогана також була запланована телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським.

Востаннє Ердоган мав розмову з Путіним наприкінці квітня. Тоді президент Туреччини заявив, що розраховує на продовження мирних переговорів між Україною та Росією у Стамбулі.

28 травня президент Володимир Зеленський пояснив, що переговори потрібно проводити безпосередньо з Володимиром Путіним, оскільки РФ – держава, де усі інші політичні фігури нічого не вирішують. За його словами, очільник Кремля вибудував таку систему, в якій лише він ухвалює рішення.

Джерело: Vatan