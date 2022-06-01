Хочу нагадати Мюнхенські угоди 1938-го: Кислиця про небезпеку “втоми” від війни

Червень, 01 в 17:36

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця наголосив на неприпустимості компромісів з агресором за рахунок інтересів України. Про це він заявив у коментарі для Times Radio.

На запитання ведучого про те, чи розуміє Україна ризики, що західні союзники з часом можуть “втомитися” від війни і їхня підтримка ослабне, Кислиця навів приклад з історії. Представник України в ООН нагадав слухачам про ризики повторення підписання ще одних Мюнхенських угод, як у 1938 році.

— Думаю, у Британії суспільство достатньо розумне й освічене, щоб пам’ятати історію. Хочу нагадати про угоди, підписані між Невілом Чемберленом (прем’єр-міністр Великої Британії 1937-1940 років, – Ред.) та Адольфом Гітлером у 1938 році… Менш як за рік почалася Друга світова війна. Тож, якщо ми хоч чомусь навчилися з нещодавньої історії Європи – повинні усіма можливими способами уникати якихось угод, подібних до домовленості між Гітлером і Чемберленом у 1938 році, – наголосив Кислиця.

Він попередив про можливі ризики, якщо якийсь європейський політик почне “продавати” громадськості ідею припинення війни за рахунок поступок України агресору. Такі можливі дії він назвав “небезпечними та безвідповідальними”.

Зараз дивляться

— Якщо дозволити цьому статися – Путін реформує армію, звільнить своїх незграбних генералів, модернізує її, наростить сили – і знову атакує. І тоді Європі, і Британії теж, доведеться платити потрійну ціну. Тоді ми можемо побачити напад вже на країну НАТО, – сказав він.

За словами Кислиці, якщо Росії вдасться окупувати увесь Донбас і зберігати контроль над окупованими територіями тривалий час, то Україна ніколи не змириться з цим. Він наголосив, що “українці як нація ніколи не погодилися б з тим, що керівництво країни поступилося частиною території іншій державі”.

Він назвав таке припущення “політичним суїцидом” та нагадав, що у сучасній історії України чимало прикладів, що українці не мовчали, коли не погоджувались із рішеннями влади – або обираючи іншу на демократичних виборах, або змушуючи цю владу піти.

Що відомо про Мюнхенську угоду 1938 року?

Вона була підписана у Мюнхені 30 вересня 1938 року прем’єр-міністром Великої Британії Невілом Чемберленом, прем’єр-міністром Франції Едуаром Даладьє, райхсканцлером Третього Рейху Адольфом Гітлером та прем’єр-міністром Італії Беніто Муссоліні.

За умовами цієї угоди, Чехословаччина повинна була поступитись Німеччині прикордонною Судетською областю. Мюнхенський пакт став останнім договором в політиці “умиротворення”, котру сповідували лідери Франції та Британії щодо експансійських настроїв Гітлера.

Однак усі намагання Британії і Франції “задобрити” Гітлера виявились марними — 5 січня 1939 року Німеччина заявила претензії на Гданськ, 23 березня змусила Литву передати їй Клайпедський край, а 1 вересня того ж року напала на Польщу, що стало початком Другої світової.

Джерело: Times Radio