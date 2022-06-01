Хочу нагадати Мюнхенські угоди 1938-го: Кислиця про небезпеку “втоми” від війни
Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця наголосив на неприпустимості компромісів з агресором за рахунок інтересів України. Про це він заявив у коментарі для Times Radio.
На запитання ведучого про те, чи розуміє Україна ризики, що західні союзники з часом можуть “втомитися” від війни і їхня підтримка ослабне, Кислиця навів приклад з історії. Представник України в ООН нагадав слухачам про ризики повторення підписання ще одних Мюнхенських угод, як у 1938 році.
— Думаю, у Британії суспільство достатньо розумне й освічене, щоб пам’ятати історію. Хочу нагадати про угоди, підписані між Невілом Чемберленом (прем’єр-міністр Великої Британії 1937-1940 років, – Ред.) та Адольфом Гітлером у 1938 році…
Менш як за рік почалася Друга світова війна. Тож, якщо ми хоч чомусь навчилися з нещодавньої історії Європи – повинні усіма можливими способами уникати якихось угод, подібних до домовленості між Гітлером і Чемберленом у 1938 році, – наголосив Кислиця.
Він попередив про можливі ризики, якщо якийсь європейський політик почне “продавати” громадськості ідею припинення війни за рахунок поступок України агресору. Такі можливі дії він назвав “небезпечними та безвідповідальними”.
— Якщо дозволити цьому статися – Путін реформує армію, звільнить своїх незграбних генералів, модернізує її, наростить сили – і знову атакує. І тоді Європі, і Британії теж, доведеться платити потрійну ціну. Тоді ми можемо побачити напад вже на країну НАТО, – сказав він.
За словами Кислиці, якщо Росії вдасться окупувати увесь Донбас і зберігати контроль над окупованими територіями тривалий час, то Україна ніколи не змириться з цим. Він наголосив, що “українці як нація ніколи не погодилися б з тим, що керівництво країни поступилося частиною території іншій державі”.
Він назвав таке припущення “політичним суїцидом” та нагадав, що у сучасній історії України чимало прикладів, що українці не мовчали, коли не погоджувались із рішеннями влади – або обираючи іншу на демократичних виборах, або змушуючи цю владу піти.
Що відомо про Мюнхенську угоду 1938 року?
Вона була підписана у Мюнхені 30 вересня 1938 року прем’єр-міністром Великої Британії Невілом Чемберленом, прем’єр-міністром Франції Едуаром Даладьє, райхсканцлером Третього Рейху Адольфом Гітлером та прем’єр-міністром Італії Беніто Муссоліні.
За умовами цієї угоди, Чехословаччина повинна була поступитись Німеччині прикордонною Судетською областю. Мюнхенський пакт став останнім договором в політиці “умиротворення”, котру сповідували лідери Франції та Британії щодо експансійських настроїв Гітлера.
Однак усі намагання Британії і Франції “задобрити” Гітлера виявились марними — 5 січня 1939 року Німеччина заявила претензії на Гданськ, 23 березня змусила Литву передати їй Клайпедський край, а 1 вересня того ж року напала на Польщу, що стало початком Другої світової.
Джерело: Times Radio