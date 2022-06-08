Прем’єр Ірландії підтримав прагнення України вступити до Євросоюзу

Червень, 08 в 15:30

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін підтримав прагнення України вступити до ЄС та висловив сподівання, що на засіданні Європейської ради у червні “вдасться надіслати чіткий та позитивний сигнал українському народу”.

Про це очільник ірландського уряду заявив під час виступу в Європарламенті.

— Держави, які вибороли свою свободу, вирвавшись з радянського імперіалізму та тоталітаризму, є потужним голосом, який нагадує нам, що вільну демократію потрібно захищати, – сказав він.

Мартін переконаний, що перспектива членства в ЄС “може стати рушійною силою реформ” і що саме членство є “найпотужнішим інструментом для розширення сфери демократії, миру та безпеки в Європі”.

Зараз дивляться

— Наші договори чітко вказують на те, що будь-яка європейська держава, яка поважає цінності Союзу та прагне їх пропагувати, може подати заявку на вступ до Союзу, – наголосив прем’єр.

Він додав, що це має бути джерелом гордості та натхнення, що “ЄС продовжує залишатися маяком надії для народу Західних Балкан, народу України, який зараз так багато жертвує на захист наших спільних європейських цінностей, та народів Молдови та Грузії”.

За словами Мартіна, ЄС повинен підтримати тих, хто хоче приєднатися до проведення необхідних реформ і підготовки, а “коли вони відповідають критеріям, ми не повинні ставити їм додаткові перешкоди на шляху”.

— Я рішуче підтримую заявку України на членство і з нетерпінням чекаю висновку Комісії, – додав він.

Прем’єр Ірландії висловив сподівання, що під час засідання Європейської ради у червні вдасться надіслати народу України чіткий і позитивний меседж. Він наголосив, що досвід Ірландії свідчить про те, що “членство в ЄС змінює”. Йдеться не тільки про доступ до ринків та економічних можливостей, але й про те, що це означає для людей.

У доповіді Європейського парламенту про вплив агресії Росії на спільну безпекову та оборонну політику Євросоюзу, яку планують затвердити 8 червня, рекомендуватиметься лідерам Євросоюзу надати Україні статус кандидата на членство.

2 червня депутати Сенату Ірландії ухвалили резолюцію, в якій визнали дії російських військових в Україні геноцидом. Раніше злочини РФ в Україні визнали геноцидом парламенти Канади, Чехії, Литви, Естонії.

Джерело: Уряд Ірландії