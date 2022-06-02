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Факти / Світ

Сенат Ірландії назвав вторгнення РФ в Україну геноцидом

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Депутат Сенату Ірландії

Депутати Сенату Ірландії ухвалили резолюцію, в якій визнали дії російських військових в Україні геноцидом.

Про це повідомив у Twitter голова верхньої палати парламенту Ірландії Марк Дейлі.

– Незаконне вторгнення Російської Федерації до України є актом геноциду. Сенат Ірландії ухвалив резолюцію про геноцид Росії в Україні, – написав політик.

 

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Раніше парламенти кількох країн визнали злочини РФ в Україні геноцидом, зокрема, Канади, Чехії, Литви тощо.

Фото: Марк Дейлі

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