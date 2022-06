Сенат Ірландії назвав вторгнення РФ в Україну геноцидом

Депутати Сенату Ірландії ухвалили резолюцію, в якій визнали дії російських військових в Україні геноцидом.

Про це повідомив у Twitter голова верхньої палати парламенту Ірландії Марк Дейлі.

“….. the illegal invasion of Ukraine by the Russian Federation is an Act of Genocide”

Senate of Ireland passed a resolution on Genocide by Russia in Ukraine @ZelenskyyUa @r_stefanchuk @Denys_Shmyhal @mezentseva_dep pic.twitter.com/2ge88ih7th

— Senator Mark Daly (@SenatorMarkDaly) June 1, 2022