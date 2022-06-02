Сенат Ірландії назвав вторгнення РФ в Україну геноцидом
Депутати Сенату Ірландії ухвалили резолюцію, в якій визнали дії російських військових в Україні геноцидом.
Про це повідомив у Twitter голова верхньої палати парламенту Ірландії Марк Дейлі.
– Незаконне вторгнення Російської Федерації до України є актом геноциду. Сенат Ірландії ухвалив резолюцію про геноцид Росії в Україні, – написав політик.
“….. the illegal invasion of Ukraine by the Russian Federation is an Act of Genocide”
Senate of Ireland passed a resolution on Genocide by Russia in Ukraine @ZelenskyyUa @r_stefanchuk @Denys_Shmyhal @mezentseva_dep pic.twitter.com/2ge88ih7th
— Senator Mark Daly (@SenatorMarkDaly) June 1, 2022
Раніше парламенти кількох країн визнали злочини РФ в Україні геноцидом, зокрема, Канади, Чехії, Литви тощо.
Фото: Марк Дейлі