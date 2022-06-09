Гітлеру намагалися зберегти обличчя? Дуда розкритикував Макрона та Шольца за дзвінки Путіну

Червень, 09 в 10:01

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона, які телефонували главі Кремля Володимиру Путіну, попри продовження агресивної війни Росії проти України.

За даними іноземних видань, глава Польщі заявив, що подібні діалоги мають ефект легітимації для того, хто несе відповідальність за злочини, вчинені російською армією в Україні.

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– Вражений всіма розмовами, які ведуть із Путіним. Особливо канцлером Шольцем, президентом Макроном. Ці переговори ні до чого не призводять. Хіба хтось під час Другої світової війни говорив так з Адольфом Гітлером? Хто-небудь говорив, що той повинен зберегти обличчя? Що необхідно діяти так, щоб це не було принизливим для Адольфа Гітлера? – запитує Дуда.

Ці заяви відбулись на тлі нещодавніх розмов канцлера Німеччини та президента Франції з главою Кремля. Іноземні ЗМІ зазначають, що вони розмовляли 80 хвилин з російським диктатором.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що він продовжує дзвонити президенту Росії, аби нагадати, що військова агресія Путіна проти України не буде для нього успішною.