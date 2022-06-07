Щоб бути лідером, треба поводитися як лідер: Зеленський відповів Макрону на “приниження РФ”

Червень, 07 в 17:29

Президент України Володимир Зеленський заявив у вівторок, що “просто не бачить передумов для припинення війни”. В інтерв’ю Financial Times глава держави заявив, що, хоча “будь-яку війну потрібно закінчувати за столом переговорів”, позиція “перемоги має бути досягнута на полі бою”.

Він визнав, що “відновлення кордонів, які ми контролювали до 24 лютого” можна вважати “серйозною тимчасовою перемогою”. Але він наполягав, що це була “війна за незалежність”.

— Незалежність, на мою думку, і на думку більшості наших людей, це повернення всіх наших територій, відновлення всієї нашої територіальної цілісності та непорушного суверенітету України. Ми вже втратили занадто багато людей, щоб просто поступитися своєю територією, – сказав Зеленський.

Також Зеленський виступив з критикою на адресу президента Франції Еммануеля Макрона за його нещодавні заяви, що “ми не збираємося принижувати Росію”.

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— Деякі люди хочуть бути лідерами. Для того, щоб бути лідером, потрібно не вважати себе ним, а поводитися як лідер. Як ми можемо досягти припинення вогню на території України, не прислухаючись до позиції країни, не прислухаючись до позиції лідера цієї країни? Це дуже, дуже дивно, – сказав він.

У телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним 28 травня Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц закликали Путіна до прямого обміну інформацією із Зеленським.

В інтерв’ю, опублікованому в суботу, президент Франції сказав, що “ми не повинні принижувати Росію, щоб у день, коли припиняться бойові дії, ми могли побудувати вихідний пандус дипломатичними засобами”.

— Я не зовсім розумію, що таке “приниження Росії”… Ми говоримо про це, всі ці роки — понад вісім років — вони вбивають наших людей?.. Про які приниження ми говоримо? Я навіть не вважаю, що Україну принижують, бо це є слабка позиція. Нас ніхто не принижує, нас убивають. Тому ми у відповідь теж не будемо нікого принижувати — ми відповідатимемо тим самим інструментом, — сказав Зеленський.

Зеленський сказав, що Макрон, як лідер переговорів Нормандського формату, які існували до широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого, “має глибоке розуміння всіх деталей домовленостей, досягнутих з РФ, та недотримання Росією цих угод”.

Він сказав, що готовий до переговорів з Росією, але єдиною людиною, здатною обговорити припинення війни, є сам Путін.

— Будь-яку війну слід закінчувати за столом переговорів. Це саме так було в історії. Я все ще сповнений рішучості, хочу я цього чи ні, я готовий до прямих переговорів з Путіним, якщо ми готові серйозно обговорити припинення цієї війни.

Зеленський також зазначив, що російська блокада портів, яка перешкоджає експорту зерна, “є загрозою глобального масштабу”. За його словами, Росія – єдина сторона цієї загрози.