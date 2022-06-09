Червень, 09 в 19:10

У четвер, 9 червня, Сейм Литви ухвалив резолюцію, в якій запевнив Україну в підтримці до перемоги в повномасштабній війні з РФ, а також до повного відновлення територіальної цілісності нашої держави.

Документ внесли до литовського парламенту депутати усіх фракцій. Водночас через конфлікт між опозицією та коаліцією щодо інших питань у засіданні та голосуванні брали участь лише правлячі партії. Вони підтримали резолюцію 60 голосами “за”.

Документ також містить заклик до завершення війни лише на умовах, прийнятних для України.

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– Литовський парламент зобов’язався підтримувати Україну до перемоги та повного відновлення її територіальної цілісності, закликав припинити війну лише в порядку та на умовах, прийнятних для України, які визначені її легітимною владою і відображають прагнення українців, – йдеться в повідомленні на сайті Сейму.

У резолюції Сейм закликав не скасовувати економічні та політичні санкції проти Росії та Білорусі, доки РФ не припинить війну проти України та не виведе свої війська, доки не будуть притягнуті до відповідальності винні у воєнних злочинах, порушенні прав людини та гібридній агресії (зокрема й проти країн Євросоюзу), а також до погодження виплати репарацій Україні.

Крім того, автори резолюції закликали ООН, парламенти та уряди демократичних країн світу негайно відновити експорт зерна та іншого продовольства з України в країни, що розвиваються.

Документ містить також заклик вжити заходів для створення безпечного морського сполучення з українськими портами в Чорному морі, зокрема в Одесі, через надання Україні протикорабельної зброї та безпекових гарантій на випадок атак з моря. Для безпеки експортних коридорів пропонується залучити судна держав, які готові долучитися до вирішення цієї проблеми.

Окрім цього, Сейм закликав країни-члени Євросоюзу надати Україні реальну перспективу членства та схвалити статус кандидата на вступ до ЄС на саміті в червні 2022 року. Литовські депутати зазначили, що Україна зможе приєднатися до Євросоюзу, щойно відповідатиме необхідним критеріям.

Сейм закликав президента Литви, уряд та посадовців на всіх рівнях сприяти реалізації цих цілей.

Як наголосила голова парламентського комітету із закордонних справ Лайма Люція Андрікене, ухвалена резолюція відображає як позицію Литви, так і позицію Сейму з усіх ключових питань та є “уточненням позиції”.

В травні Сейм Литви визнав Росію терористичною державою.

Крім того, литовські депутати ухвалили рішення, яким визнали масштабну війну в Україні, яку розв’язала РФ, геноцидом українського народу.

Джерело: Сейм Литви, LRT