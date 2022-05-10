Сьогодні, 10 травня, Сейм Литовської Республіки ухвалив рішення, яким визнав масштабну війну в Україні, яку розв’язала Росія, – геноцидом українського народу.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

Так, сьогодні віцеспікерка Верховної Ради виступила перед парламентарями Сейму.

Вона нагадала виступ голови литовського Сейму Вікторії Чміліте-Нільсен у Верховній Раді, яка тоді заявила, що напад Росії на Україну стався тому, що у 2014 році Захід не зупинив Російську Федерацію. Проте Захід має зробити це зараз.

– Щойно, після мого виступу у Сеймасі Литви, мала особливу честь бути свідком ухвалення історичного рішення про визнання дій РФ в Україні – геноцидом українського народу! Рішення прийнято одноголосно! – сказала Олена Кондратюк.

21 квітня парламент Естонії визнав військові дії Росії в Україні геноцидом. Таке саме рішення ухвалив і Сейм Латвії.

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28 квітня Палата громад парламенту Канади одностайно підтримала постанову, якою визнала масові вбивства та катування українців російськими військовими геноцидом українського народу.

У Білому домі повідомили, що процес розслідування факту геноциду в Україні триватиме кілька років.

Колишній президент США Дональд Трамп також назвав дії російської армії в Україні геноцидом українського народу.