Червень, 13 в 18:19

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що війна в Україні продовжує руйнувати життя багатьох людей у ​​всьому світі.

Про це повідомляє пресслужба ООН.

За її словами, соціальні, економічні та політичні наслідки війни поширюються по всьому регіону та по всьому світу, і кінця цього не видно.

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Мішель Бачелет вважає, що глобальна продовольча, паливна та фінансова криза може вкинути мільйони людей у ​​злидні.

– Зараз 1,2 мільярда людей живуть у країнах, які дуже вразливі до всіх трьох аспектів, – зазначила Бачелет.

За оцінками Всесвітньої продовольчої програми, очікується, що кількість людей, які страждають від гострого дефіциту продовольства, зросте з 276 млн на початку 2022 року до 323 млн протягом року.

Крім того, нерівність між країнами та всередині них стрімко зростає.

Нагадаємо, що РФ краде українське зерно на тимчасово окупованих територіях. Лише з Луганщини окупанти вивезли 25 тис. тонн зерна.

Раніше повідомлялося, що вантажне судно Alppila з українською кукурудзою вранці 13 червня прибуло до іспанського порту Ла-Корунья. Це перша партія українського зерна, доставлена новим морським маршрутом – через Балтійське море.