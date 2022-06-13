Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Через війну в Україні 323 млн людей у світі загрожує голод — ООН

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Через війну в Україні 323 млн людей у світі загрожує голод — ООН
Фото: Pixabay

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що війна в Україні продовжує руйнувати життя багатьох людей у ​​всьому світі.

Про це повідомляє пресслужба ООН.

За її словами, соціальні, економічні та політичні наслідки війни поширюються по всьому регіону та по всьому світу, і кінця цього не видно.

Зараз дивляться

Мішель Бачелет вважає, що глобальна продовольча, паливна та фінансова криза може вкинути мільйони людей у ​​злидні.

– Зараз 1,2 мільярда людей живуть у країнах, які дуже вразливі до всіх трьох аспектів, – зазначила Бачелет.

За оцінками Всесвітньої продовольчої програми, очікується, що кількість людей, які страждають від гострого дефіциту продовольства, зросте з 276 млн на початку 2022 року до 323 млн протягом року.

Читайте
Росія хоче спровокувати світовий голод, щоб вдарити по економіці союзників України - Єрмак

Крім того, нерівність між країнами та всередині них стрімко зростає.

Нагадаємо, що РФ краде українське зерно на тимчасово окупованих територіях. Лише з Луганщини окупанти вивезли 25 тис. тонн зерна.

Раніше повідомлялося, що вантажне судно Alppila з українською кукурудзою вранці 13 червня прибуло до іспанського порту Ла-Корунья. Це перша партія українського зерна, доставлена новим морським маршрутом – через Балтійське море.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка