В Іспанію прибуло судно з 18 тис. тонн української кукурудзи – CNN

Червень, 13 в 15:00

Вантажне судно Alppila з українською кукурудзою вранці 13 червня прибуло до іспанського порту Ла-Корунья, повідомляє CNN з посиланням на пресслужбу адміністрації порту.

Це перша партія українського зерна, доставлена новим морським маршрутом – через Балтійське море, який відкрили у зв’язку з блокадою портів у Чорному морі.

Повномасштабна війна Росії проти України може спричинити глобальний дефіцит продовольства. Блокада країною-агресором шляхів експорту українського зерна загрожує голодом 49 млн людей у всьому світі. Тому країни намагаються знайти шляхи обійти блокаду РФ.

Зараз дивляться

Проте РФ ще й краде українське зерно на тимчасово окупованих територіях. Лише з Луганської області окупанти вивезли 25 тис. тонн зерна, а тепер хочуть отримати майже 1 млн тонн зернових.

Загарбники навіть нашвидкоруч організували залізницю зі Старобільського елеватора для переправлення до Росії 650 тонн зерна.