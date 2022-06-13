Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

В Іспанію прибуло судно з 18 тис. тонн української кукурудзи – CNN

Валентина Летяк, редакторка стрічки
кукурудза
Фото: Depositphotos

Вантажне судно Alppila з українською кукурудзою вранці 13 червня прибуло до іспанського порту Ла-Корунья, повідомляє CNN з посиланням на пресслужбу адміністрації порту.

Це перша партія українського зерна, доставлена новим морським маршрутом – через Балтійське море, який відкрили у зв’язку з блокадою портів у Чорному морі.

Повномасштабна війна Росії проти України може спричинити глобальний дефіцит продовольства. Блокада країною-агресором шляхів експорту українського зерна загрожує голодом 49 млн людей у всьому світі. Тому країни намагаються знайти шляхи обійти блокаду РФ.

Зараз дивляться

Проте РФ ще й краде українське зерно на тимчасово окупованих територіях. Лише з Луганської області окупанти вивезли 25 тис. тонн зерна, а тепер хочуть отримати майже 1 млн тонн зернових.

Загарбники навіть нашвидкоруч організували залізницю зі Старобільського елеватора для переправлення до Росії 650 тонн зерна.

Читайте
Не можна довіряти словам Путіна, Росія свідомо використовує голод як зброю - німецький міністр

Джерело: CNN
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка