Хочуть протриматися після санкцій: на Луганщині окупанти вже викрали 25 тис. тонн зерна

Червень, 11 в 16:38

У Луганській області російські солдати хизуються своїми крадіжками на тимчасово окупованих територіях. Окупанти вже вкрали 25 тис. тонн зерна, а тепер хочуть отримати майже 1 млн тонн зернових. Загарбники навіть нашвидкоруч організували залізницю зі Старобільського елеватора для переправлення до Росії 650 тонн краденого зерна.

Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай наголосив, що насправді масштаби злочинів РФ у декілька разів більші, оскільки така ж ситуація спостерігається з маслом, ковбасами та сирами, які окупанти перенаправляють до Якутії та Красноярську.

– А тепер мліють від перспективи отримати рекордний врожай озимої пшениці – майже 1 млн тонн зернових посіяних восени на полях мирної української Луганщини! Самі ж зізнаються, що такого щастя в них ніколи не було, – заявив Гайдай.

За словами глави Луганської ОВА, окупанти не віддадуть зерно мирним жителям. Прокремлівські найманці все відправлять до Росії, щоб протриматися після запроваджених міжнародних санкцій за повномасштабне вторгнення в Україну.

Зараз дивляться

– Ми ж розуміємо, що ні місцевому населенню, ні жителям територій Луганщини, захоплених у 2014 році, ці врожаї не дістануться. Все поїде до Росії, яка або сама зжере, або продасть, щоб хоч якось протриматись на плаву під тиском міжнародних санкцій, – вважає Гайдай.

Схожа ситуація з маслом, ковбасами та сирами із тимчасово окупованих територій Луганщини. На думку глави ОВА, російським солдатам байдуже, що їстимуть жителі захоплених міст та селищ.