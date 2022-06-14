Червень, 14 в 19:13

США розробляють план вивезення зерна з України залізницею та зберігання його у тимчасових пунктах на кордоні, зокрема з Польщею.

Про це Джо Байден заявив під час виступу на Конгресі виробничих профспілок Американської федерації праці.

За його словами, на території України зараз знаходиться тисячі тонн зерна, проте його неможливо вивезти морськими шляхами, бо ті судна просто підірвуть у Чорному морі.

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Байден наголосив, що зерно будуть вивозити залізницею, проте українські колії відрізняються від тих, які є по всій Європі. Тому правильно буде створити тимчасові пункти зберігання українського зерна.

– Ми маємо намір збудувати тимчасові силоси для зберігання українського зерна, зокрема й у Польщі. Це дозволить доставляти зерно до океану, а далі по усьому світі. Але це займе час, сказав Байден.

Він також заявив, що уряд працюватиме над тим, щоб знизити споживчі ціни на продукти та пальне.