Україна втратила 25% посівних площ через війну

Червень, 13 в 22:20

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив на брифінгу у Києві 13 червня, що через війну Україна втратила 25% посівних площ.

Проте таке зменшення посівного клина, за його словами, у жодному разі не загрожує продовольчій безпеці України.

– Незважаючи на втрату 25% посівних площ, структура посівів сільськогосподарських культур цього року загалом більш ніж достатня для забезпечення споживання, яке, у свою чергу, теж скоротилося через масові переміщення та зовнішню міграцію, – стверджує Висоцький.

За його словами, головна відмінність посівної цього року, крім екстремального характеру її проведення в умовах бойових дій, полягає у зміні аграрних пріоритетів у сільгоспвиробників та частковому зменшенні виробництва культур на експорт.

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Відтак Україна може частково втратити експортний потенціал.

– Ще до початку війни українські аграрії встигли відносно непогано підготуватися до проведення посівної – в Україну в лютому вже було завезено близько 70% необхідних міндобрив, 60% засобів захисту рослин та близько третини необхідних обсягів пального, – сказав заступник міністра.

Він уточнив, що дії агресора порушили стабільну роботу аграрного сектора, а українські аграрії були змушені внести корективи у свої рішення щодо того, чим і як засівати поля.

– Відбулася певна зміна у структурі посівного клина з точки зору пріоритетності культур. На це вплинуло кілька факторів: блокування чорноморських портів та неможливість вирощування у воєнний час більш ресурсомістких вибагливих культур, – пояснив Тарас Висоцький.

Так, цього року засіяно майже 200 тис. га ярої пшениці, на відміну від минулорічних 42 тис. га. Ячменю і вівса засіяли понад 160 тис. га, гороху – 130-150 тис. га, гречки – близько 80 тис. га, цукрових буряків – понад 180 тис. га.

Заступник міністра стверджує, що цих обсягів цілком достатньо не лише для внутрішнього споживання, а й для експорту.

Деякі зміни, як уточнюється, відбулися у структурі посівів таких культур, як кукурудза, соняшник та соя.