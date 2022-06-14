Україна втратила 25% посівних площ через війну
Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив на брифінгу у Києві 13 червня, що через війну Україна втратила 25% посівних площ.
Проте таке зменшення посівного клина, за його словами, у жодному разі не загрожує продовольчій безпеці України.
– Незважаючи на втрату 25% посівних площ, структура посівів сільськогосподарських культур цього року загалом більш ніж достатня для забезпечення споживання, яке, у свою чергу, теж скоротилося через масові переміщення та зовнішню міграцію, – стверджує Висоцький.
За його словами, головна відмінність посівної цього року, крім екстремального характеру її проведення в умовах бойових дій, полягає у зміні аграрних пріоритетів у сільгоспвиробників та частковому зменшенні виробництва культур на експорт.
Відтак Україна може частково втратити експортний потенціал.
– Ще до початку війни українські аграрії встигли відносно непогано підготуватися до проведення посівної – в Україну в лютому вже було завезено близько 70% необхідних міндобрив, 60% засобів захисту рослин та близько третини необхідних обсягів пального, – сказав заступник міністра.
Він уточнив, що дії агресора порушили стабільну роботу аграрного сектора, а українські аграрії були змушені внести корективи у свої рішення щодо того, чим і як засівати поля.
– Відбулася певна зміна у структурі посівного клина з точки зору пріоритетності культур. На це вплинуло кілька факторів: блокування чорноморських портів та неможливість вирощування у воєнний час більш ресурсомістких вибагливих культур, – пояснив Тарас Висоцький.
Так, цього року засіяно майже 200 тис. га ярої пшениці, на відміну від минулорічних 42 тис. га. Ячменю і вівса засіяли понад 160 тис. га, гороху – 130-150 тис. га, гречки – близько 80 тис. га, цукрових буряків – понад 180 тис. га.
Заступник міністра стверджує, що цих обсягів цілком достатньо не лише для внутрішнього споживання, а й для експорту.
Деякі зміни, як уточнюється, відбулися у структурі посівів таких культур, як кукурудза, соняшник та соя.
– Посіви сої, цієї найбільш невибагливої до міндобрив культури, склали трохи менше попереднього року – близько 1,25 млн га (торік було 1,3 млн га). Посіви соняшника збереглися на рівні 4,7 млн га. А ось кукурудзи посіяно менше, ніж минулого року – 4,6 млн га порівняно з торішніми 5,5 млн га. Хоча вона й дає більший урожай та, на відміну від інших культур, складна у логістиці, – розповів Тарас Висоцький.