Запросять звернутися до лідерів НАТО: Столтенберг про участь Зеленського у саміті

Червень, 15 в 13:28

Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг підтвердив, що президента України Володимира Зеленського запрошено на саміт НАТО, який відбудеться у Мадриді 28-30 червня.

Про це він заявив під час брифінгу в Брюсселі у середу, 15 червня.

За його словами, главу української держави очікують на саміті у тому форматі, в якому він зможе взяти участь.

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— Він (Володимир Зеленський, – Ред.) буде запрошений, його запросять звернутися до лідерів, коли ми зустрічатимемося наприкінці місяця. Ми раді будемо вітати його особисто, а якщо це буде неможливо – через відеозв’язок, – відповів Столтенбенг на питання про можливу участь Зеленського у саміті НАТО в Мадриді.

Генеральний секретар додав, що у НАТО “з нетерпінням чекають на виступ Зеленського” у Мадриді.

Сьогодні у Брюсселі розпочнеться зустріч міністрів оборони майже 50 країн. Вони мають обговорити постачання зброї Україні, на тлі закликів Києва значно збільшити надання зброї, щоб протистояти російським військам в Україні. Попередня особиста зустріч відбулася на авіабазі Рамштайн у Німеччині у квітні.

У США очікують, що під час зустрічі у Брюсселі будуть оголошені нові пакети озброєння та обладнання для України.

Джерело: US Mission to NATO