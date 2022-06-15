Запросять звернутися до лідерів НАТО: Столтенберг про участь Зеленського у саміті
Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг підтвердив, що президента України Володимира Зеленського запрошено на саміт НАТО, який відбудеться у Мадриді 28-30 червня.
Про це він заявив під час брифінгу в Брюсселі у середу, 15 червня.
За його словами, главу української держави очікують на саміті у тому форматі, в якому він зможе взяти участь.
— Він (Володимир Зеленський, – Ред.) буде запрошений, його запросять звернутися до лідерів, коли ми зустрічатимемося наприкінці місяця. Ми раді будемо вітати його особисто, а якщо це буде неможливо – через відеозв’язок, – відповів Столтенбенг на питання про можливу участь Зеленського у саміті НАТО в Мадриді.
Генеральний секретар додав, що у НАТО “з нетерпінням чекають на виступ Зеленського” у Мадриді.
Сьогодні у Брюсселі розпочнеться зустріч міністрів оборони майже 50 країн. Вони мають обговорити постачання зброї Україні, на тлі закликів Києва значно збільшити надання зброї, щоб протистояти російським військам в Україні. Попередня особиста зустріч відбулася на авіабазі Рамштайн у Німеччині у квітні.
У США очікують, що під час зустрічі у Брюсселі будуть оголошені нові пакети озброєння та обладнання для України.
Джерело: US Mission to NATO