Червень, 14 в 21:07

США очікують, що в середу під час ключової зустрічі майже 50 країн, відомої як Контактна група по Україні, будуть оголошені нові пакети озброєння та обладнання.

Про це інформує телеканал CNN, посилаючись на слова високопоставленого чиновника Пентагону.

Українські чиновники попереджають, що Росія набирає позиції на Донбасі на сході України, зокрема у Сєвєродонецьку, де останнім часом відбулися одні з найжорстокіших бойових дій. І без більшої кількості зброї буде все важче зупинити поступовий прогрес Росії або повернути окуповані території в регіоні.

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— Ми чуємо, що вони говорять, ми абсолютно чуємо, — сказав високопоставлений чиновник з Пентагону, який розповів про “невідкладність” зустрічі групи у Брюсселі.

Він не уточнив, які країни оголошуватимуть нові пакети безпеки або що включатимуть ці поставки, але зазначив, що США “дуже тісно” співпрацюють з іншими країнами, щоб з’ясувати, що потрібно українським ЗС, а потім знайти шляхи для поставок. Чиновник не сказав, чи США оголосять новий пакет, але сказав, що адміністрація президента Байдена вже працює над цим.

Попередній пакет військової допомоги від США, що включав системи HIMARS, розміром у $700 млн, Білий дім оголосив 1 червня. Зазначається, шо майже відразу після цього, невелика група українських військових розпочала навчання на HIMARS.

Високопоставлений чиновник з оборони сказав, що США та їхні союзники мають значну кількість обладнання для відправки в Україну: Ми ще не вичерпали ресурс і багатосторонню безпеку для цієї битви на українській землі.

15 червня у Брюсселі відбудеться зустріч Контактної групи міністрів оборони з питань оборони України. Це – так званий Рамштайн-3. Перша зустріч групи підтримки України на рівні глав оборонних відомств відбулася 26 квітня на авіабазі Рамштайн у Німеччині, у ній взяли участь понад 40 країн. Друга зустріч була 23 травня.