Угорщина підтримає статус кандидата в ЄС для України – Орбан

Червень, 20 в 17:53

Угорщина підтримає надання Україні та Молдові статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, виступаючи під час відеоконференції з підготовки до саміту ЄС 24-25 червня. У ній взяли участь лідери Бельгії, Болгарії, Естонії, Люксембургу та Мальти.

Орбан погодився з пропозицією ЄС надати Україні та Молдові статус кандидата в ЄС.

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Він додав, однак, що Угорщина разом із кількома іншими країнами-членами вважає, що Грузія та Боснія і Герцеговина повинні отримати статуси в такому ж темпі.

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна загалом просунулася в досягненні стабільності інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу і захист меншин.

Також статус кандидата Єврокомісія рекомендувала надати Молдові. Водночас щодо Грузії фон дер Ляєн заявила, що стан демократії у цій країні не відповідає Копенгагенським критеріям і держава має втілити зміни для здобуття цього статусу.

Офіційне рішення щодо статусу для України, Молдови та Грузії мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.

Джерело: Hirado