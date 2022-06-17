Червень, 17 в 13:04

Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі.

– Комісія рекомендує Раді, по-перше, надати Україні європейську перспективу, і по-друге – надати статус кандидата. Звичайно, з розумінням, що країна виконає певний набір подальших важливих реформ, – сказала вона.

We recommend to give Ukraine the candidate status, on the understanding that the country will carry out a number of important reforms. Зараз дивляться Ukraine has clearly shown commitment to live up to European values and standards. And embarked, before the war, on its way towards the EU. pic.twitter.com/Cggme0Ep0l — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022

Єврокомісія заявила, що Україна загалом просунулася у досягненні стабільності інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу і захист меншин.

Також вони зазначили, що Україна має хороші макроекономічні результати, приділяючи гідну увагу макроекономічній та фінансовій стабільності, потребуючи продовження амбітних структурних економічних реформ.

– Ми знаємо, що українці готові померти за європейську перспективу. Ми хочемо, щоб вони жили з нами європейською мрією, – додала фон дер Ляєн.

Тепер лідери європейських країн мають ухвалити остаточне рішення щодо надання нашій країні статусу кандидата до Європейського Союзу на саміті 23-24 червня.

Крім того, Єврокомісія також рекомендувала надати і Молдові статус кандидата, розуміючи, що країна буде проводити реформи.

Грузії ж рекомендували надати європейську перспективу, але повернутися і оцінити, наскільки вона відповідає низці умов, перш ніж надати їй статус кандидата.