Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі.

We recommend to give Ukraine the candidate status, on the understanding that the country will carry out a number of important reforms.

Ukraine has clearly shown commitment to live up to European values and standards.

And embarked, before the war, on its way towards the EU. pic.twitter.com/Cggme0Ep0l

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022