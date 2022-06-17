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Факти / Україна

Історичне рішення: Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Підтверджено
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Факти ICTV

Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі.

– Комісія рекомендує Раді, по-перше, надати Україні європейську перспективу, і по-друге – надати статус кандидата. Звичайно, з розумінням, що країна виконає певний набір подальших важливих реформ, – сказала вона.

Єврокомісія заявила, що Україна загалом просунулася у досягненні стабільності інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу і захист меншин.

Також вони зазначили, що Україна має хороші макроекономічні результати, приділяючи гідну увагу макроекономічній та фінансовій стабільності, потребуючи продовження амбітних структурних економічних реформ.

– Ми знаємо, що українці готові померти за європейську перспективу. Ми хочемо, щоб вони жили з нами європейською мрією, – додала фон дер Ляєн.

Тепер лідери європейських країн мають ухвалити остаточне рішення щодо надання нашій країні статусу кандидата до Європейського Союзу на саміті 23-24 червня.

Крім того, Єврокомісія також рекомендувала надати і Молдові статус кандидата, розуміючи, що країна буде проводити реформи.

Грузії ж рекомендували надати європейську перспективу, але повернутися і оцінити, наскільки вона відповідає низці умов, перш ніж надати їй статус кандидата.

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