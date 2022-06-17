Історичне рішення: Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС
Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі.
Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі.
– Комісія рекомендує Раді, по-перше, надати Україні європейську перспективу, і по-друге – надати статус кандидата. Звичайно, з розумінням, що країна виконає певний набір подальших важливих реформ, – сказала вона.
We recommend to give Ukraine the candidate status, on the understanding that the country will carry out a number of important reforms.Зараз дивляться
Ukraine has clearly shown commitment to live up to European values and standards.
And embarked, before the war, on its way towards the EU. pic.twitter.com/Cggme0Ep0l
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022
Єврокомісія заявила, що Україна загалом просунулася у досягненні стабільності інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу і захист меншин.
Також вони зазначили, що Україна має хороші макроекономічні результати, приділяючи гідну увагу макроекономічній та фінансовій стабільності, потребуючи продовження амбітних структурних економічних реформ.
– Ми знаємо, що українці готові померти за європейську перспективу. Ми хочемо, щоб вони жили з нами європейською мрією, – додала фон дер Ляєн.
Тепер лідери європейських країн мають ухвалити остаточне рішення щодо надання нашій країні статусу кандидата до Європейського Союзу на саміті 23-24 червня.
Крім того, Єврокомісія також рекомендувала надати і Молдові статус кандидата, розуміючи, що країна буде проводити реформи.
Грузії ж рекомендували надати європейську перспективу, але повернутися і оцінити, наскільки вона відповідає низці умов, перш ніж надати їй статус кандидата.