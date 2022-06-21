Червень, 21 в 16:25

Україна отримала перші гаубиці Panzerhaubitze 2000 від Німеччини із підготовленими українськими екіпажами. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

— В українській артилерійській родині з‘явилися німецькі Panzerhaubitze 2000 з підготовленими українськими екіпажами, – написав він.

Резніков зазначив, що це вже шостий вид артилерії 155-мм калібру, який посилює нашу оборону.

— Наші воїни вже б’ють ворога за допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar. Відтепер до цього “клубу найкращих” долучився й Ph2000, – додав міністр.

Panzerhaubitze 2000 – важка артсистема з гарматою натовського калібру 155 мм завдовжки, 52 калібру на гусеничній платформі. Зі стандартними боєприпасами САУ може вести вогонь з відстані 30 км, з боєприпасами підвищеної дальності — 40 км, з активно-реактивним снарядом — понад 55 км.

Зараз дивляться

САУ вистрілює три снаряди за дев’ять секунд або десять за 56 секунд. Боєкомплект – 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів. Бойова маса – 55,3 тонни, екіпаж – п’ять осіб.

Джерело: Олексій Резніков