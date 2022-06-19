НАТО може оголосити Росію загрозою безпеці – Столтенберг
НАТО готується оголосити країну-агресорку Росію загрозою миру та стабільності.
Про це повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в інтерв’ю німецькому виданню Bild. За його словами, НАТО може більше не говоритиме про Росію як про партнера. Натомість під час саміту у Мадриді наприкінці червня країну оголосять загрозою безпеки.
– Якщо зміниться мир, зміниться і НАТО. І світ став більш небезпечним. Ми заявимо, що Росія більше не партнер, а загроза нашій безпеці, миру та стабільності, – сказав Столтенберг.
Він також зазначив, що Китай також у концепції, адже його піднесення – це виклик інтересам, цінностям і безпеці організації.
Водночас генсек не бачить високого рівня готовності РФ до застосування ядерної зброї.
– Проте, брязкання ядерною зброєю з боку Росії є небезпечним і безвідповідальним. Путін повинен знати, що ядерну війну не можна виграти і ніколи не можна вести. Наш чіткий сигнал Росії: НАТО захищає всі держави-члени, – наголосив він.
Крім того, Столтенберг назвав умову звільнення Україною окупованої частини Донбасу.
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