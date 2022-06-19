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Факти / Світ / Росія

НАТО може оголосити Росію загрозою безпеці – Столтенберг

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

НАТО готується оголосити країну-агресорку Росію загрозою миру та стабільності.

Про це повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в інтерв’ю німецькому виданню Bild. За його словами, НАТО може більше не говоритиме про Росію як про партнера. Натомість під час саміту у Мадриді наприкінці червня країну оголосять загрозою безпеки.

– Якщо зміниться мир, зміниться і НАТО. І світ став більш небезпечним. Ми заявимо, що Росія більше не партнер, а загроза нашій безпеці, миру та стабільності, – сказав Столтенберг.

Він також зазначив, що Китай також у концепції, адже його піднесення – це виклик інтересам, цінностям і безпеці організації.

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Водночас генсек не бачить високого рівня готовності РФ до застосування ядерної зброї.

– Проте, брязкання ядерною зброєю з боку Росії є небезпечним і безвідповідальним. Путін повинен знати, що ядерну війну не можна виграти і ніколи не можна вести. Наш чіткий сигнал Росії: НАТО захищає всі держави-члени, – наголосив він.

Крім того, Столтенберг назвав умову звільнення Україною окупованої частини Донбасу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 116-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Bild
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