Через пряму загрозу Росії: НАТО посилить східний фланг

Червень, 27 в 17:13

НАТО значно збільшить чисельність своїх Сил швидкого реагування з 40 тис. до понад 300 тис. Такі дії назвали наймасштабнішими у межах перебудови оборони Альянсу з часів Холодної війни.

Інформацію про збільшення розміщення військ у країнах НАТО, що розташовані найближче до Росії, підтвердив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Очікується, що ці зміни ухвалять на саміті НАТО цього тижня в Мадриді.

Зараз дивляться

— Ми трансформуємо сили реагування НАТО та збільшимо кількість наших сил підвищеної готовності до понад 300 тис. осіб, – сказав Столтенберг.

Наразі Сили реагування НАТО налічують близько 40 тис. солдатів, моряків та військовослужбовців.

Столтенберг підтвердив, що Росія більше не є стратегічним партнером організації, і на саміті її позначать як пряму загрозу безпеці, цінностям та міжнародному порядку, що ґрунтується на правилах.

Під час саміту лідери країн НАТО ухвалять рішення про надання пакету допомоги Україні для боротьби з російським вторгненням під час саміту у Мадриді.

28-30 червня у Мадриді відбудеться саміт НАТО, на якому розглянуть сучасні виклики для європейської та євроатлантичної безпеки, шляхи подальшої трансформації Північноатлантичного альянсу та ухвалять нову стратегічну концепцію.