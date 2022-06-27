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Факти / Світ / Світові новини

Через пряму загрозу Росії: НАТО посилить східний фланг

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
війська НАТО
Фото: Depositphotos

НАТО значно збільшить чисельність своїх Сил швидкого реагування з 40 тис. до понад 300 тис. Такі дії назвали наймасштабнішими у межах перебудови оборони Альянсу з часів Холодної війни.

Інформацію про збільшення розміщення військ у країнах НАТО, що розташовані найближче до Росії, підтвердив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Очікується, що ці зміни ухвалять на саміті НАТО цього тижня в Мадриді.

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— Ми трансформуємо сили реагування НАТО та збільшимо кількість наших сил підвищеної готовності до понад 300 тис. осіб, – сказав Столтенберг.

Наразі Сили реагування НАТО налічують близько 40 тис. солдатів, моряків та військовослужбовців.

Столтенберг підтвердив, що Росія більше не є стратегічним партнером організації, і на саміті її позначать як пряму загрозу безпеці, цінностям та міжнародному порядку, що ґрунтується на правилах.

Під час саміту лідери країн НАТО ухвалять рішення про надання пакету допомоги Україні для боротьби з російським вторгненням під час саміту у Мадриді.

28-30 червня у Мадриді відбудеться саміт НАТО, на якому розглянуть сучасні виклики для європейської та євроатлантичної безпеки, шляхи подальшої трансформації Північноатлантичного альянсу та ухвалять нову стратегічну концепцію.

Читайте
Саміт НАТО визнає Росію найбільшою загрозою колективній безпеці - Столтенберг

Джерело: Sky News
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