Червень, 27 в 15:59

Лідери країн НАТО ухвалять рішення про надання пакету допомоги Україні для боротьби з російським вторгненням під час саміту у Мадриді.

Про це на брифінгу повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

— На саміті ми погодимо посилений комплексний пакет допомоги для України. Він включатиме суттєві постачання в таких сферах: захищений зв’язок, системи захисту від дронів та паливо, – сказав він.

Столтенберг зазначив, що у довгостроковій перспективі НАТО допоможе Україні перейти від військової техніки радянських часів до сучасної техніки та ще більше зміцнити інститути оборони та безпеки.

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— Український уряд і народ продовжують чинити опір жорстокій агресивній війні Росії. Їхня мужність та цілеспрямованість надихають. І я вітаю те, що президент Зеленський приєднається до нас на саміті НАТО, – додав Столтенберг.

Він нагадав, що з боку НАТО та союзників Україна отримала істотну підтримку після незаконної анексії Кримського півострова Росією у 2014 році. Він зазначив, що це була військова та фінансова допомога, а також навчання десятків тисяч українських військових.

— Все це щодня змінює ситуацію на полі бою. А після повномасштабного вторгнення у лютому союзники активізувалися ще більше. Мільярди євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги, – сказав Столтенберг.

28-30 червня у Мадриді відбудеться саміт НАТО, на якому розглянуть сучасні виклики для європейської та євроатлантичної безпеки, шляхи подальшої трансформації Північноатлантичного альянсу та ухвалять нову стратегічну концепцію.