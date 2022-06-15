У НАТО готуються допомогти Україні перейти з пострадянського на сучасне озброєння

Червень, 15 в 14:11

Північноатлантичний альянс сьогодні оголосить про виділення Україні нового пакету військової допомоги.

Про це під час брифінгу у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів десятків країн оголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, під час зустрічі для міністра оборони України Олексія Резнікова буде “можливість проінформувати про те, що терміново потрібно Україні”. А для союзників, своєю чергою – “зробити нові заяви на підтримку України”.

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— Міністри оборони НАТО ввечері оголосять про виділення Україні нової військової допомоги, включаючи важкі озброєння та далекобійну артилерію. Ми надзвичайно зосереджені на посиленні підтримки, – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що Альянс також готує план повного переведення української армії з пострадянського озброєння на сучасну зброю.

— Я очікую, що на саміті союзники НАТО узгодять всебічний пакет допомоги для України. Допомога Україні у довгостроковій перспективі, у переході від обладнання радянських часів до сучасного обладнання НАТО, а також у покращенні оперативної сумісності з НАТО, – сказав він.

У середу, 15 червня, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбудеться зустріч з міністрами оборони близько 50 країн під головуванням глави Пентагону Ллойда Остіна, щоб обговорити питання поставок зброї Україні.

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна готова перевести своє озброєння на стандарти НАТО протягом місяця. Він додав, що освоєння українськими військовими артилерії, яку поставили із країн Заходу, зайняло два тижні.

Джерело: US Mission to NATO