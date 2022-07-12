Литва надасть Україні пакет допомоги на €10 млн: на що підуть кошти

Липень, 12 в 11:24

Уряд Литви у понеділок, 12 липня, схвалив пакет на суму €10 млн для допомоги Україні в невідкладних відновлювальних роботах.

Видання Euractiv пише, що допомога Вільнюса має на меті допомогти прискорити відновлення України, оскільки багато українців прагнуть повернутися до своєї країни, а інші вже зробили це.

— Ця державна допомога – кошти на критичну інфраструктуру, основні потреби та основні послуги. Українці переможуть, тому що на їхньому боці правда та рішучість захищати та будувати, і вони переважують руйнування та жорстокість агресора, – заявила прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте.

Вона зазначила, що допомагаючи Україні, Литва прагне максимально прискорити перемогу та відбудову країни.

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Допомога литовського уряду буде передана Національному банку України.

8 липня безпілотник Bayraktar, на який зібрали кошти литовці, прибув в Україну.

Минулого місяця за три дні збору коштів журналіст і телеведучий Андрюс Тапінас разом із литовським народом зібрав майже €6 млн на безпілотник Bayraktar TB2, після чого його турецький виробник оголосив, що передасть безпілотник безкоштовно.

Джерело: Euractiv