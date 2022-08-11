У ЄС обговорюють питання призупинення видачі віз росіянам

Серпень, 11 в 17:03

У Європейському Союзі обговорюють питання призупинення видачі шенгенських віз громадянам Російської Федерації.

Однак це рішення є прерогативою держави-члена, яка при цьому повинна гарантувати видачу віз для певних категорій. Про це заявила представник Європейської комісії Анітта Гіппер.

Вона нагадала, що вже 25 лютого ЄС частково призупинив дію Угоди про спрощення візового режиму, яка поширюється на осіб, близьких до російського режиму, бізнесменів та дипломатів.

Зараз дивляться

– Звичайно, обговорення цього питання на рівні ЄС триває з державами-членами з урахуванням розвитку подій та для того, щоб гарантувати скоординованість дій. Держави-члени можуть і повинні давати індивідуальну оцінку кожному запиту і можуть відмовити у візі, включаючи всі можливі аспекти, чи це загроза громадському порядку, внутрішній безпеці, чи це питання міжнародних відносин. Іншим важливим пунктом є те, що держави-члени повинні поважати міжнародні зобов’язання та гарантувати, що завжди будуть категорії людей, для яких віза має бути видана, – заявила вона.

Раніше стало відомо, що заборона на видачу шенгенських віз росіянам може увійти до нового пакета санкцій ЄС.