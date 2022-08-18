Жителі Латвії збирають €5 млн на новий Bayraktar для ЗСУ

Серпень, 18 в 15:16

В Латвії розпочали збір коштів на безпілотник Bayraktar для української армії.

Жителі Латвії за підтримки Міністерства оборони та Ziedot.lv вирішили пожертвувати Latvijas Bayraktar, який планують купити у Туреччини, щоб передати Україні.

Загалом Latvijas Bayraktar має зібрати €5 млн. Збір було відкрито на сторінці ziedot.lv/bairaktaram вранці 16 серпня.

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Станом на дві доби латиші вже перевели на підтримку України майже €395 тис.

Також зробити пожертву мешканці Латвії можуть за допомогою грошового переказу на один із номерів рахунку з позначкою Latvijas Bayraktar, як призначення платежу, або зателефонувавши за номером телефону для пожертвувань 90006561 (вартість дзвінка €4,27).

— Подібні збори вже відбулися у Польщі, Литві, Норвегії та Канаді. Пожертвою на Latvijas Bayraktar ми також маємо можливість засвідчити підтримку України в цій жорстокій війні, а також руками українців передати вітання російським окупантам! — говорить про акцію один з її ініціаторів, латвійський співак та актор Ральф Ейланд.

Його український друг та телеведучий Володимир Бірюков, який є співзасновником проєкту, подякував Латвії за все, що ця країна зробила для України.

Напередодні Ейландс повідомив, що у Латвії за добу вдалося зібрали €300 тис. на ударний середньовисотний безпілотний літальний апарат Bayraktar для ЗСУ.