У Латвії зібрали за добу €300 тис. на черговий Bayraktar для ЗСУ

Серпень, 17 в 16:15

У Латвії за добу зібрали €300 тис. на ударний середньовисотний безпілотний літальний апарат Bayraktar для Збройних сил України. Про це заявив співініціатор збору коштів на Bayraktar та латвійський телеведучий Ральфс Ейландс.

За його словами, на другий день збору жителі Латвії зібрали для України вже €300 тис. Загалом на дрон необхідно близько €5 млн. Цю ініціативу вирішили реалізувати після того, як він поспілкувався з послом України у Латвії та іншими дипломатами.

– Я запитав, чим ми можемо допомогти Україні. Вони сказали, що найкраще купити Bayraktar. Ми обговорювали можливість купівлі інших видів зброї, але нам пояснили, що благодійному фонду дуже складно придбати їх навіть за наявності коштів. А цей варіант найбільш реалістичний, – наголосив він.

Ейландс розповів, що після завершення збору гроші перерахують Міністерству оборони Латвії. Вже тоді установа здійснить купівлю безпілотника Bayraktar у Туреччини та надішле Збройним силам України.

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